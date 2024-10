Guerra Israele, dipendente Unrwa ucciso da missile Idf a Gaza. Raid su Damasco e Beirut (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ottobre 2024 – Un soldato è stato ucciso e altri sette sono rimasti feriti nell'attacco a Homs, una provincia centrale che confina con il Libano, dove le truppe israeliane stanno combattendo il gruppo militante Hezbollah sostenuto dall'Iran. Mentre le fonti di stampa non citano vittime nell'attacco sulla capitale, l'Osservatorio siriano per i diritti umani con sede in Gran Bretagna ha parlato di "perdite umane". Un dipendente dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) è morto dopo che un missile israeliano ha colpito ieri un veicolo della stessa Unrwa a Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. Lo rende noto l'Onu. Intanto intensi bombardamenti aerei israeliani hanno colpito nelle scorse ore i sobborghi meridionali di Beirut, roccaforte di Hezbollah. Quotidiano.net - Guerra Israele, dipendente Unrwa ucciso da missile Idf a Gaza. Raid su Damasco e Beirut Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ottobre 2024 – Un soldato è statoe altri sette sono rimasti feriti nell'attacco a Homs, una provincia centrale che confina con il Libano, dove le truppe israeliane stanno combattendo il gruppo militante Hezbollah sostenuto dall'Iran. Mentre le fonti di stampa non citano vittime nell'attacco sulla capitale, l'Osservatorio siriano per i diritti umani con sede in Gran Bretagna ha parlato di "perdite umane". Undell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi () è morto dopo che unisraeliano ha colpito ieri un veicolo della stessaa Deir al-Balah, nel centro della Striscia di. Lo rende noto l'Onu. Intanto intensi bombardamenti aerei israeliani hanno colpito nelle scorse ore i sobborghi meridionali di, roccaforte di Hezbollah.

