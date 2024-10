Guerra in Ucraina news live, Seul: “I soldati nordcoreani sono carne da cannone”. Kiev, cacciato il capo dei droni: “Sospetto tradimento” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ottobre 2024 - I soldati nordcoreani mandati in Ucraina "sono considerati semplici mercenari, carne da cannone", ha commentato il ministro sudcoreano della Difesa, Kim Yong-hyun, che accusa il dittatore Kim Jong-un, di "aver venduto il suo esercito per una Guerra di aggressione illegale". Il capo della difesa di Seul in audizione in Parlamento ha sottolineato: "Quando vengono dispiegate truppe all'estero, solitamente mantengono la catena di comando del loro Paese e conducono con orgoglio attività con la loro divisa e la loro bandiera", ma in questo caso le truppe nordcoreane "si camuffano sotto la divisa russa e operano sotto comando militare russo senza alcuna autorità operativa". E mentre si discute sull'esercito di Pyongyang, Kiev caccia il suo generale in capo dei droni, a meno di due mesi dalla nomina. Quotidiano.net - Guerra in Ucraina news live, Seul: “I soldati nordcoreani sono carne da cannone”. Kiev, cacciato il capo dei droni: “Sospetto tradimento” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ottobre 2024 - Imandati inconsiderati semplici mercenari,da", ha commentato il ministro sudcoreano della Difesa, Kim Yong-hyun, che accusa il dittatore Kim Jong-un, di "aver venduto il suo esercito per unadi aggressione illegale". Ildella difesa diin audizione in Parlamento ha sottolineato: "Quando vengono dispiegate truppe all'estero, solitamente mantengono la catena di comando del loro Paese e conducono con orgoglio attività con la loro divisa e la loro bandiera", ma in questo caso le truppe nordcoreane "si camuffano sotto la divisa russa e operano sotto comando militare russo senza alcuna autorità operativa". E mentre si discute sull'esercito di Pyongyang,caccia il suo generale indei, a meno di due mesi dalla nomina.

