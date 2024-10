Ex modella denuncia Trump | Gioco perverso con Jeffrey Epstein alla Trump Tower

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di giovedì 24 ottobre 2024) «Donaldmi ha molestata nel 1993». Lo hato l’exStacey Williams, citata dal Guardian. L’abuso sarebbe avvenuto durante un «» con, il finanziere americano suicidatosi in carcere a New York nel 2019 mentre attendeva il processo per traffico sessuale di minori. La donna, che ha lavorato comeprofessionista negli anni ’90 ha raccontato di aver conosciuto l’ex presidente nel 1992 a una festa di Natale attraverso. Quest’ultimo, a detta della, era interessato a lei: i due si sono, inoltre, frequentati senza impegno per alcuni mesi. Ma la presunta molestia sarebbe avvenuta alcuni mesi dopo durante un incontro tra i tre. LaLì il tycoon l’avrebbe «tirata verso di sé – sottolinea al quotidiano britannico – e ha iniziato a palpeggiarmi».