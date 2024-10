È uscita la guida Lonely Planet Best in Travel 2025: tra le mete c’è anche Genova (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lonely Planet ha rilasciato la sua attesissima guida Best in Travel 2025, una selezione annuale delle mete più affascinanti da visitare. Questa edizione include 30 destinazioni, divise in Paesi, città e regioni, scelte da esperti del settore. La guida è stata realizzata individuando i migliori luoghi che uniscono sostenibilità, innovazione, cultura e avventura. Oltre a evidenziare le mete emergenti, la guida offre uno sguardo su cambiamenti importanti nel turismo, come l’aumento dell’ecoturismo e il desiderio di esperienze più autentiche. Per il 2025, la lista presenta un mix di località classiche e meno conosciute. Tra queste spiccano l’Armenia, la Svizzera, il Camerun e il Paraguay. La top 10 dei Paesi Nella top 10 dei Paesi da visitare secondo la Best in Travel 2025 troviamo al primo posto il Camerun, che nel 2025 festeggia il 65° anniversario della sua indipendenza. Lettera43.it - È uscita la guida Lonely Planet Best in Travel 2025: tra le mete c’è anche Genova Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)ha rilasciato la sua attesissimain, una selezione annuale dellepiù affascinanti da visitare. Questa edizione include 30 destinazioni, divise in Paesi, città e regioni, scelte da esperti del settore. Laè stata realizzata individuando i migliori luoghi che uniscono sostenibilità, innovazione, cultura e avventura. Oltre a evidenziare leemergenti, laoffre uno sguardo su cambiamenti importanti nel turismo, come l’aumento dell’ecoturismo e il desiderio di esperienze più autentiche. Per il, la lista presenta un mix di località classiche e meno conosciute. Tra queste spiccano l’Armenia, la Svizzera, il Camerun e il Paraguay. La top 10 dei Paesi Nella top 10 dei Paesi da visitare secondo laintroviamo al primo posto il Camerun, che nelfesteggia il 65° anniversario della sua indipendenza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Genova e altre città da visitare nel 2025 secondo Lonely Planet - La città ligure unica tra le italiane nella guida Best in Travel 2025. Tra le migliori destinazioni anche Osaka e Tolosa ... (lifegate.it)

Genova tra le mete top di Lonely Planet 2025 - Tra le mete 'top' di Lonely Planet per il 2025 è stata inserita Genova. La popolare casa editrice australiana pubblica e diffonde guide turistiche in tutto il mondo, tradotte in ben undici lingue. Il ... (r101.it)

La classifica Lonley Planet delle migliori mete 2025: qual è l'unica città italiana tra le destinazioni top - Come ogni anno Lonely Planet ha redatto una lista delle mete da non perdere nell'anno che verrà: all'interno di 'Best in travel 2025' troviamo le città, le regioni e le tendenze travel da cui lasciars ... (informazione.it)