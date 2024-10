Due donne morte annegate in Veneto: la procura di Rovigo indaga su istigazione al suicidio (Di giovedì 24 ottobre 2024) Due donne in Veneto sono morte entrambe annegate la scorsa settimana, una nel fiume Po e l’altra in un laghetto per la pesca sportiva nel padovano. La procura di Rovigo, rilevando similitudini, ha deciso di aprire due fascicoli “paralleli” sulle due vicende, entrambi con l’ipotesi di reato di istigazione di suicidio. I due episodi sembrano avere dei presupposti differenti. La morte di Rossella Zanin, 59 anni, è avvenuta domenica 20 ottobre a Este, in provincia di Padova. La donna si trovava insieme al marito presso il circolo “Oasi no stress”. Mentre passeggiava con il cane vicino al laghetto del circolo, è scomparsa improvvisamente, senza lasciare tracce. Il suo corpo è stato poi ritrovato nelle acque del laghetto, poco distante dall’animale. Il marito, in quel momento, si trovava altrove, impegnato in una conversazione con altre persone. Ilfattoquotidiano.it - Due donne morte annegate in Veneto: la procura di Rovigo indaga su istigazione al suicidio Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dueinsonoentrambela scorsa settimana, una nel fiume Po e l’altra in un laghetto per la pesca sportiva nel padovano. Ladi, rilevando similitudini, ha deciso di aprire due fascicoli “paralleli” sulle due vicende, entrambi con l’ipotesi di reato didi. I due episodi sembrano avere dei presupposti differenti. Ladi Rossella Zanin, 59 anni, è avvenuta domenica 20 ottobre a Este, in provincia di Padova. La donna si trovava insieme al marito presso il circolo “Oasi no stress”. Mentre passeggiava con il cane vicino al laghetto del circolo, è scomparsa improvvisamente, senza lasciare tracce. Il suo corpo è stato poi ritrovato nelle acque del laghetto, poco distante dall’animale. Il marito, in quel momento, si trovava altrove, impegnato in una conversazione con altre persone.

Turchia : un enorme muro di scarpe istallato per commemorare la morte di 440 Donne uccise dai propri mariti - La Turchia non è l’unico stato in cui questo tipo di violenza è diffusa, anche in Italia tra il 2000 e il 2018, le donne uccise sono state più di 3. Nel 2017, le rilevazioni di settore avevano, infatti, mostrato che i fautori del 58% dei femminicidi dell’intero pianeta erano stati per lo più mariti o fidanzati, o familiari stretti, tutti maschi. (Donnaup.it)

Continua lo scandalo che ha investito il magnate dopo la sua morte : oltre 250 donne si sono dichiarate vittime di stupri o abusi sessuali chiedendo indennizzi ai vertici di Harrods - . Sulla figura di Mohamed Al Fayed è scoppiato un vasto scandalo dopo la sua morte: oltre 250 donne si sono dichiarate vittime di stupri o abusi sessuali chiedendo indennizzi ai vertici di Harrods. Molestie sessuali, lo spot per dire basta una volta per tutte: «Pensi che tutto questa sia ok?» X Leggi anche › Troppe molestie sul lavoro: vittime due milioni di donne, poche denunciano Il documentario e le denunce Dopo la messa in onda del documentario della Bbc Al Fayed: Predator at Harrods, che ha raccontato dello scandalo, le denunce si sono moltiplicate in modo esponenziale. (Iodonna.it)

Due donne morte così - mentre pescavano : tragedia in Italia - dinamica agghiacciante - Le vittime, probabilmente annegate, si erano recate sul posto da Rovigo, dove vivevano, per dedicarsi alla raccolta dei granchi, una pratica comune nella zona. Leggi anche: Maltempo a Lamezia Terme: clienti bloccati in un centro commerciale allagato I corpi delle donne sono stati recuperati a breve distanza l’uno dall’altro dai vigili del fuoco. (Thesocialpost.it)