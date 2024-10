Drogata e stuprata per anni da oltre 50 uomini: “Sono una donna distrutta ma lotto per le altre”. Poi le parole di fuoco per l’ex marito (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Sono una donna completamente distrutta", così ha esordito Gisèle Pelicot ieri davanti ai giudici del tribunale del processo al suo ex marito e ad altri 50 uomini che l'hanno violentata per anni mentre era incosciente e Drogata dal coniuge. Ma non erano parole di resa le sue: "Io Sono una donna completamente distrutta - ha detto la pr Milleunadonna.it - Drogata e stuprata per anni da oltre 50 uomini: “Sono una donna distrutta ma lotto per le altre”. Poi le parole di fuoco per l’ex marito Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) "unacompletamente", così ha esordito Gisèle Pelicot ieri davanti ai giudici del tribunale del processo al suo exe ad altri 50che l'hanno violentata permentre era incosciente edal coniuge. Ma non eranodi resa le sue: "Iounacompletamente- ha detto la pr

Drogata dal marito e stuprata per anni da estranei - il grido di Gisele Pellicot : "Lotto per tutte - non ci dobbiamo vergognare noi" - Ha voluto. La voce di Gisèle Pelicot era rivolta ai giudici che la interrogavano in aula. . Ma colei che per anni è stata drogata dal marito che la faceva stuprare da estranei, 50 dei quali imputati nel processo, si rivolgeva soprattutto a tutte le donne: «Io sono una donna completamente distrutta - ha detto la protagonista del caso che ha scosso la Francia - ma lotterò per cambiare questa società». (Gazzettadelsud.it)

Drogata e stuprata da uomini “ingaggiati” dal marito : inizia il processo dopo anni di violenze - . Nel quale ha confessato, ma soltanto dopo essere stato incastrato dalla prova del Dna. Alcuni degli imputati sono comparsi in aula con occhiali scuri, altri con una mascherina anti-Covid che copre il viso. , 72 anni, era presente in aula con i suoi legali e i tre figli. Ora, ad Avignone, si è aperto il processo nei confronti del marito, che non chiedeva alcuna contropartita per quanto proponeva ai convenuti, e delle decine di coimputati, soltanto una parte di coloro che in dieci anni hanno approfittato della donna, ignara di tutto. (Ilfattoquotidiano.it)

