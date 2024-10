Dopo 18 anni scopre che la moglie era nata uomo: respinta la richiesta di annullare il matrimonio (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo 18 anni dal fatidico "sì, lo voglio" pronunciato sull'altare, un uomo ha chiesto l'annullamento delle nozze. Il motivo? Il marito ha scoperto che Dopo tanti anni di matrimonio sua moglie era nata uomo. Ma il tribunale di Livorno ha respinto l'istanza dell'uomo, a cui resta ora come unica Today.it - Dopo 18 anni scopre che la moglie era nata uomo: respinta la richiesta di annullare il matrimonio Leggi tutta la notizia su Today.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)18dal fatidico "sì, lo voglio" pronunciato sull'altare, unha chiesto l'annullamento delle nozze. Il motivo? Il marito ha scoperto chetantidisuaera. Ma il tribunale di Livorno ha respinto l'istanza dell', a cui resta ora come unica

