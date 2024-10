Quotidiano.net - Dietro il tracollo in borsa di McDonald's ci sarebbe un carico di cipolle

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ottobre 2024 – Lefanno piangere’s. Basterebbero queste poche parole, in effetti, per riannodare i fili della vicenda che sta tenendo il colosso statunitense degli hamburger col fiato sospeso, al punto che il titolo in, secondo gli analisti, potrebbe indebolirsi fino a diventare preda dei venditori, pronti ad approfittare dell’attuale momento di crisi. Nei giorni scorsi, infatti, il Center for disease control and prevention (il centro per la prevenzione e il controllo di malattie che possano mettere a rischio la salute pubblica, istituito dal governo Usa) ha collegato alla catena americana un’epidemia di escherichia coli che ha già causato malesseri in almeno 49 persone e un morto. Cos’è l’escherichia coli che spaventa gli Usa. Quando l’infezione può essere mortale's, Cdc: “Escherichia coli negli hamburger”.