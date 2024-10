«Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Angelina Mango si ferma: stop al tour italiano ed europeo per motivi di salute. È stata la stessa artista ad annunciarlo via social ai suoi fan spiegando che la decisione è dovuta al bisogno di prendersi cura di se stessa. Così, dopo aver già rimandato due date per problemi alla voce, ora lo stop si estende a tutti i live. Iodonna.it - «Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto» Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Angelina Mango si ferma: stop al tour italiano ed europeo per motivi di. È stata la stessa artista ad annunciarlo via social ai suoi fan spiegando che la decisione è dovuta al bisogno di prendersidi se stessa. Così, dopo aver già rimandato due date per problemi alla voce, ora lo stop si estende a tutti i live.

Angelina Mango - stop ai tour italiano ed europeo per motivi di salute : "Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me stessa" - Il tour italiano e il tour europeo di Angelina Mango in programma per questo autunno sono per ora cancellati per motivi di salute. «Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore - ha dichiarato l'artista -. (Gazzettadelsud.it)

