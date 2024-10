Cuore e educazione: l’esperienza dell’associazione Icaro nel sostegno ai ragazzi di Napoli (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’educazione rappresenta un elemento vitale per il progresso individuale e collettivo, e oggi, 24 ottobre, si svolgerà un importante incontro alla chiesa di Santa Maria dei Vergini a Napoli, alle 18:30. Saranno presenti figure di spicco, come il parroco Don Enrico Assini, Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione della Sussidiarietà, Fernanda Abbondio della Fondazione Umano Progresso e il sindaco Gaetano Manfredi. L’evento si incentra sulle esperienze educative vissute dai ragazzi e dai volontari dell’associazione Icaro, una realtà che si impegna attivamente per combattere la dispersione scolastica e per riaccendere nei giovani la passione per l’apprendimento. Gaeta.it - Cuore e educazione: l’esperienza dell’associazione Icaro nel sostegno ai ragazzi di Napoli Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’rappresenta un elemento vitale per il progresso individuale e collettivo, e oggi, 24 ottobre, si svolgerà un importante incontro alla chiesa di Santa Maria dei Vergini a, alle 18:30. Saranno presenti figure di spicco, come il parroco Don Enrico Assini, Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione della Sussidiarietà, Fernanda Abbondio della Fondazione Umano Progresso e il sindaco Gaetano Manfredi. L’evento si incentra sulle esperienze educative vissute daie dai volontari, una realtà che si impegna attivamente per combattere la dispersione scolastica e per riaccendere nei giovani la passione per l’apprendimento.

