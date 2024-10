Crisi nera tra Francesco Totti e Noemi Bocchi? Entrambi hanno lanciato un segnale sui social (Di giovedì 24 ottobre 2024) Francesco e Noemi hanno eliminato le tracce social della loro storia d'amore: è tutto irrimediabilmente finito? Golssip.it - Crisi nera tra Francesco Totti e Noemi Bocchi? Entrambi hanno lanciato un segnale sui social Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)eliminato le traccedella loro storia d'amore: è tutto irrimediabilmente finito?

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Francesco Totti ha tradito Noemi Bocchi? Parla la ragazza con cui è stato avvistato - Si tratta della giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli, la quale si sarebbe intrattenuta in un hotel romano con il calciatore per oltre un’ora e mezza. Riuscirà a consolidarsi ulteriormente nel panorama mediatico italiano? E come si evolverà questa situazione che la vede al fianco di Francesco Totti? Continuate a seguirci per restare aggiornati sulla vicenda. (Anticipazionitv.it)

Francesco Totti reagisce allo scoop sul tradimento a Noemi : che ha fatto - Adesso non resta che attendere per vedere cosa succederà tra Francesco e Noemi dopo questo scoop. Per contro, invece, Ilary Blasi è apparsa serena e rilassata, sia durante sia dopo la partita. Una volta raggiunta la sua vettura è poi sparito lungo la strada. L'espressione di Francesco è subito cambiata, sta di fatto che, al termine del match, l'ex calciatore avrebbe rinunciato a fermarsi con i ragazzi della scuola calcio e si sarebbe subito allontanato, scortato da ben cinque membri della security. (Tvpertutti.it)

Francesco Totti ha tradito Noemi Bocchi con la giornalista Marialuisa Jacobelli? Le prove schiaccianti (FOTO) - L’idillio d’amore di Francesco Totti e Noemi Bocchi è già finito? L’ex marito di Ilary Blasi ha tradito la sua attuale compagna con la giornalista Marialuisa Jacobelli! Il matrimonio del Pupone e della nota conduttrice romana è finito proprio per un tradimento; pietra dello scandalo è stata proprio la flower designer di Roma Nord, che oggi fa coppia con l’ex Capitano della Roma. (Donnapop.it)