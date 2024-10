Cos'è il Pkk, il gruppo accusato dell'attacco al cuore dell'industria militare turca (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'organizzazione curda combatte dal 1978 per i diritti del popolo curdo. Una storia di conflitti e cambiamenti Wired.it - Cos'è il Pkk, il gruppo accusato dell'attacco al cuore dell'industria militare turca Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'organizzazione curda combatte dal 1978 per i diritti del popolo curdo. Una storia di conflitti e cambiamenti

“Cosa ha fatto”. Francesco Totti - decisione improvvisa dopo lo scandalo della relazione clandestina - Oggi Totti ha deciso di partire con la stessa Bocchi direzione Miami dove parteciperà a un torneo di Padel. Lo metterei nel girone dantesco del Purgatorio”. >> “Oh ma… Guardate chi è entrato”. Si legge: “Ah Totti ma se sei un traditore seriale…stai da solo invece che prendere in giro chi ti sta insieme che poi ti sgamano sempre non sei nemmeno tanto furbo!!”. (Caffeinamagazine.it)

Quanto costa la pizza a Genova? La classifica delle città italiane - Genova si piazza al quarto posto in Italia tra le 20 principali città della Penisola per l'apprezzamento della pizza e al settimo per il prezzo medio di una Margherita di dimensioni standard (7,10 euro nella nostra città). I dati emergono dal National Pizza Index realizzato da Omio, piattaforma... (Genovatoday.it)