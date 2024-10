Corruzione, appalti Pnrr e accoglienza migranti: arresti e sequestri (Di giovedì 24 ottobre 2024) Misure cautelari personali e sequestri emessi dal gip del Tribunale di Frosinone sono in corso di esecuzione nei confronti di un gruppo di persone gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata alla Corruzione per l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici finanziati col Pnrr e per l'accoglienza dei migranti. Si tratta dell''esito di un'attività di indagine diretta dall'ufficio di Roma della Procura europea. A eseguire i provvedimenti investigatori della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Frosinone e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma.Fermati imprenditori e professionisti Fra gli indagati appartenenti all'organizzazione criminale, destinatari di arresti domiciliari e di misure interdittive, come il divieto di concludere contratti di collaborazione con la pubblica amministrazione. Tg24.sky.it - Corruzione, appalti Pnrr e accoglienza migranti: arresti e sequestri Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Misure cautelari personali eemessi dal gip del Tribunale di Frosinone sono in corso di esecuzione nei confronti di un gruppo di persone gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata allaper l'aggiudicazione didi lavori pubblici finanziati cole per l'dei. Si tratta dell''esito di un'attività di indagine diretta dall'ufficio di Roma della Procura europea. A eseguire i provvedimenti investigatori della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Frosinone e del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine di Roma.Fermati imprenditori e professionisti Fra gli indagati appartenenti all'organizzazione criminale, destinatari didomiciliari e di misure interdittive, come il divieto di concludere contratti di collaborazione con la pubblica amministrazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arresti e sequestri per corruzione in appalti pubblici legati al Pnrr - In particolare, sono stati attuati divieti di stipulare contratti di collaborazione con enti pubblici, una misura necessaria per evitare reiterazioni del reato e garantire l’integrità del procedimento investigativo. La presenza di elementi corruttivi in un contesto così sensibile come quello degli appalti pubblici e dell’accoglienza dei migranti pone interrogativi sulla necessità di rafforzare ancora di più i controlli e le normative riguardanti la trasparenza e l’equità nell’assegnazione delle risorse. (Gaeta.it)

Corruzione, appalti Pnrr e accoglienza migranti: arresti e sequestri - Misure cautelari personali e sequestri emessi dal gip del Tribunale di Frosinone sono in corso di esecuzione nei confronti di un gruppo di persone gravemente indiziate di associazione per delinquere ... (tg24.sky.it)

Appalti Pnrr per l'accoglienza dei migranti: diversi arresti e sequestri per corruzione - Fra gli indagati figurano imprenditori e professionisti delle province di Frosinone e Napoli e funzionari pubblici ... (rainews.it)

Migranti, corruzione per l'accoglienza e per gli appalti del Pnrr: tra gli indagati colletti bianchi e dipendenti comunali - Misure cautelari personali e sequestri emessi dal gip del Tribunale di Frosinone sono in corso di esecuzione nei confronti di un gruppo di persone gravemente indiziate di associazione per delinquere.. (leggo.it)