Conte licenzia Grillo, niente più compensi: “Porta avanti atti di sabotaggio” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Giuseppe Conte ha deciso di non rinnovare il contratto da 300.000 euro a Beppe Grillo, il fondatore del Movimento 5 Stelle. La scelta, annunciata dallo stesso Conte, è legata a quella che definisce una “controcomunicazione” di Grillo che rende inutile proseguire la collaborazione. Il presidente del M5S ha spiegato questa decisione nel nuovo libro di Bruno Vespa, “Hitler e Mussolini – L’idillio fatale che sconvolse il mondo”, in uscita il 30 ottobre. Grillo, che ricopriva il ruolo di garante del Movimento, aveva già visto la sua posizione messa in discussione all’interno del processo costituente avviato dal M5S. Il documento sottoposto agli iscritti al partito metteva infatti in discussione il ruolo stesso del garante, chiedendo di rivalutarne la necessità e l’efficacia. Thesocialpost.it - Conte licenzia Grillo, niente più compensi: “Porta avanti atti di sabotaggio” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Giuseppeha deciso di non rinnovare il contratto da 300.000 euro a Beppe, il fondatore del Movimento 5 Stelle. La scelta, annunciata dallo stesso, è legata a quella che definisce una “controcomunicazione” diche rende inutile proseguire la collaborazione. Il presidente del M5S ha spiegato questa decisione nel nuovo libro di Bruno Vespa, “Hitler e Mussolini – L’idillio fatale che sconvolse il mondo”, in uscita il 30 ottobre., che ricopriva il ruolo di garante del Movimento, aveva già visto la sua posizione messa in discussione all’interno del processo costituente avviato dal M5S. Il documento sottoposto agli iscritti al partito metteva infin discussione il ruolo stesso del garante, chiedendo di rivalutarne la necessità e l’efficacia.

