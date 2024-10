Lanotiziagiornale.it - Conte “licenzia” Grillo: il maxi-contratto non verrà rinnovato

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’epilogo non può sorprendere, dopo mesi di tensioni e lettere al veleno. Alla fine l’annuncio arriva da Giuseppe, presidente del Movimento 5 Stelle: Beppeviene di fattoto. Il Movimento non rinnoverà ilcon compenso da 300mila euro per il fondatore dei 5 Stelle, come spieganel nuovo libro di Bruno Vespa. La motivazione, per l’ex presidente del Consiglio, è semplice: “Beppeè responsabile di una controcomunicazione che fa venire meno le ragioni di una collaborazione contrattuale”. Spiegando la sua scelta,torna anche sulle lettere di fuoco che i due si sono scambiati negli ultimi tempi, spiegando che“ha rivendicato il compenso come garante anche nelle ultime lettere che mi ha scritto.