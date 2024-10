Ilgiorno.it - Como, ubriaco di notte molesta i clienti di un supermercato e aggredisce la polizia

(Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 - La Squadra Volante, questaha arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, un uomo di 33 anni originario del Mali residente a, che stava infastidendo idi undi via Recchi aperto anche di. L’uomo, visibilmente, fin da subito ha creato non pochi problemi ai poliziotti, che cercavano di contenere la sua violenta reazione. Dopo qualche minuto sono riusciti a farlo entrare nell’auto di servizio, senza che le reazioni violente cessassero. Una volta identificato, è emerso che aveva violato il divieto di accesso alle aree urbane, ed è stato infine arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Questa mattina è stato processato per direttissimo e ha patteggiato, ma nel frattempo ha ricevuto un avviso orale del Questore, che andrà a sommarsi a tutti i suoi precedenti penali e di