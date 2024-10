Cina: imprese USA continuano a cercare opportunita’ di investimento nel mercato (Di giovedì 24 ottobre 2024) Pechino, 24 ott – (Xinhua) – Molte aziende statunitensi sono alla ricerca di opportunita’ di investimento nel mercato cinese in seguito all’introduzione da parte della Cina di una serie di politiche incrementali a sostegno della crescita economica. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: imprese USA continuano a cercare opportunita’ di investimento nel mercato Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Pechino, 24 ott – (Xinhua) – Molte aziende statunitensi sono alla ricerca didinelcinese in seguito all’introduzione da parte delladi una serie di politiche incrementali a sostegno della crescita economica. Agenzia Xinhua

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cina : imprenditore brasiliano guarda a grandi opportunita’ a Xiamen - Xiamen, 20 ott – (Xinhua) – “Abbiamo sempre considerato la Cina come un membro chiave dei BRICS. E la Cina ci fa sentire al sicuro”, ha detto un imprenditore brasiliano che da anni e’ impegnato nel settore della pietra a Xiamen, in Cina. Agenzia Xinhua. (Romadailynews.it)

Cina : al via 136ma Fiera Canton con piu’ opportunita’ di mercato per partner commerciali (2) - 000 espositori che presentano 1,15 milioni di nuovi prodotti. 000 acquirenti stranieri che si sono pre-registrati per la fiera. Molti nuovi prodotti, aziende, tecnologie e modelli commerciali stanno facendo il loro debutto, attirando 147. Guangzhou, 16 ott – (Xinhua) – La 136ma edizione della China Import and Export Fair, popolarmente conosciuta come Fiera di Canton, ha preso il via ieri a Guangzhou, capoluogo della provincia meridionale cinese del Guangdong. (Romadailynews.it)

Cina : al via 136ma Fiera Canton con piu’ opportunita’ di mercato per partner commerciali (3) - 000 acquirenti stranieri che si sono pre-registrati per la fiera. Guangzhou, 16 ott – (Xinhua) – La 136ma edizione della China Import and Export Fair, popolarmente conosciuta come Fiera di Canton, ha preso il via ieri a Guangzhou, capoluogo della provincia meridionale cinese del Guangdong. (Romadailynews.it)