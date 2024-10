Bolivia, non è tutto litio quello che luccica (Di giovedì 24 ottobre 2024) Solo quando cala la notte ai turisti che attraversano la zona meridionale del Salar de Uyuni, una distesa di sale di 10 mila chilometri quadrati a 3.660 metri sul livello Bolivia, non è tutto litio quello che luccica il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Bolivia, non è tutto litio quello che luccica Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Solo quando cala la notte ai turisti che attraversano la zona meridionale del Salar de Uyuni, una distesa di sale di 10 mila chilometri quadrati a 3.660 metri sul livello, non ècheil manifesto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Olly, l'album Tutta Vita: "Le mie canzoni raccontano chi ha sempre la forza per rialzarsi" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Olly, l'album Tutta Vita: 'Le mie canzoni raccontano chi ha sempre la forza per rialzarsi' ... (tg24.sky.it)

Bolivia: ministro, 'Morales innocente? Faccia il test del Dna' - La lotta interna al Movimento al socialismo (Mas) al potere in Bolivia sta attraversando il suo momento più critico per le denunce contro l'ex presidente e leader del partito, Evo Morales, nonché per ... (ansa.it)

A un passo dal cielo, nuova sfida di solidarietà per l'ispettore Raniero Zuccaro: attraverserà il lago salato dello Uyuni in Bolivia - Raniero Zuccaro – Ispettore della Polizia di Stato di Fabriano – è impegnato da circa quindici anni in un progetto di solidarietà e di sviluppo sociale che ha lo scopo ... (corriereadriatico.it)