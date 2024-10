Beautiful, Anticipazioni Puntata del 25 ottobre 2024: Taylor accusa Brooke di aver rotto il loro patto per prima (Di giovedì 24 ottobre 2024) Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della Puntata di Beautiful in onda il 25 ottobre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap, Taylor reagirà alle accuse di Brooke puntando il dito contro di lei e dicendole che è stata lei a tradire il loro patto per prima. Comingsoon.it - Beautiful, Anticipazioni Puntata del 25 ottobre 2024: Taylor accusa Brooke di aver rotto il loro patto per prima Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Scopriamo insieme lee le Trame delladiin onda il 25su Canale5. Nell'episodio della Soap,reagirà alle accuse dipuntando il dito contro di lei e dicendole che è stata lei a tradire ilper

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 24 Ottobre Liam è sempre più preoccupato per la crescente vicinanza tra Hope e Thomas. Hope difende Thomas, cercando di far capire a Liam che non c'è nulla di cui preoccuparsi.