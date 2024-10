Iltempo.it - Banca Progetto finisce in amministrazione giudiziaria per legami con la ‘ndrangheta

(Di giovedì 24 ottobre 2024) È, l'istituto di credito finito insu disposizione del Tribunale di Milano, per presunti rapporti indiretti con la 'ndrangheta. Dalle indagini del Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria della GdF Milano, coordinati dal procuratore Marcello Viola, l'aggiunta Alessandra Dolci e il pm Paolo Storari, sono emerse - si legge in una nota - «diverse criticità sull'operatività dell'istituto di credito, con riguardo ai pericoli di permeabilità dello stesso in relazione ai rapporti con soggetti indagati per gravi delitti o destinatari di misure di prevenzione personali/patrimoniali».