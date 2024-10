Atp Basilea 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 25 ottobre (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il programma e gli orari per quanto riguarda la giornata di venerdì 25 ottobre dell’Atp 500 di Basilea 2024, giunto ai quarti di finale. Si parte con Tsitsipas-Fils, mentre a seguire sarà il turno di Andrey Rublev, prima forza del seeding. Sessione serale riservata invece ai due incontri della parte bassa del tabellone, in cui spicca la presenza del lucky loser Goffin, che si è garantito il ritorno in top 50. Di seguito l’ordine di gioco. IL programma COMPLETO CENTRE COURT ore 14.00 – (3) Tsitsipas vs (7) Fils a seguire – (1) Rublev vs (6) Shelton o (WC) Wawrinka non prima delle 18.00 – (LL) Goffin vs (WC) Stricker o (4) Rune a seguire – (8) Auger-Aliassime o Mpetshi Perricard vs (WC) Shapovalov o (SE) Bautista Agut Atp Basilea 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 25 ottobre SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ile gliper quanto riguarda la giornata di25dell’Atp 500 di, giunto ai quarti di finale. Si parte con Tsitsipas-Fils, mentre a seguire sarà il turno di Andrey Rublev, prima forza del seeding. Sessione serale riservata invece ai due incontri della parte bassa del tabellone, in cui spicca la presenza del lucky loser Goffin, che si è garantito il ritorno in top 50. Di seguito l’di. ILCOMPLETO CENTRE COURT ore 14.00 – (3) Tsitsipas vs (7) Fils a seguire – (1) Rublev vs (6) Shelton o (WC) Wawrinka non prima delle 18.00 – (LL) Goffin vs (WC) Stricker o (4) Rune a seguire – (8) Auger-Aliassime o Mpetshi Perricard vs (WC) Shapovalov o (SE) Bautista Agut Atpdi25SportFace.

Tabellone Atp Basilea 2024 : risultati e accoppiamenti - (Q) Altmaier 7-6(5) 6-3 (5) Humbert b. Cerundolo 6-3 6-7(3) 7-6(4) (Q) van de Zandschulp b. Jarry 6-4 7-6(3) (8) Auger-Aliassime b. Il russo Andrey Rublev guida il seeding, seguito dal norvegese Casper Ruud, anche lui in lotta per la qualificazione alle Atp Finals. Tabilo 7-6(3) 6-1 (WC) Wawrinka vs (6) Shelton (3) Tsitsipas vs (Q) van de Zandschulp Martinez vs (7) Fils (LL) Goffin b. (Sportface.it)

Atp Basilea 2024 : programma - orari e ordine di gioco giovedì 24 ottobre - . Dopo aver rischiato la sconfitta contro Cerundolo all’esordio, Stefanos Tsitsipas torna in campo contro il qualificato Botic van de Zandschulp come primo match alle 14. In campo anche Auger-Aliassime e Fils contro Mpetshi Perricard e Pedro Martinez. 00 (6) Shelton vs (WC) Wawrinka/Mannarino non prima delle 18. (Sportface.it)

Tabellone Atp Basilea 2024 : risultati e accoppiamenti - Il tabellone del torneo Atp 500 di Basilea 2024: ecco risultati e accoppiamenti di questo appuntamento di fine stagione in Svizzera. L'unico italiano presente è invece Matteo Arnaldi. (Q) Altmaier 7-6(5) 6-3 (5) Humbert b. Di seguito il tabellone completo. Cerundolo 6-3 6-7(3) 7-6(4) (Q) van de Zandschulp b.