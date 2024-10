Sport.periodicodaily.com - Atalanta vs Hellas Verona: le probabili formazioni

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I nerazzurri sono a ridosso della zona Champions, mentre gli scaligeri viaggiano poco sopra la zona retrocessione.si giocherà sabato 26 ottobre 2024 alle ore 20.45 presso il Gewiss Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La Dea è in serie positiva da tre giornate,nelle quali sono arrivati sette punti in virtù di un pareggio e due vittorie. La classifica dice sesto posto con 13 punti ad una sola lunghezze dal quarto occupato dal Milan. Tre punti contro un avversario sulla carta abbordabile sarebbero fondamentali per rimanere in zona Champions. Gli scaligeri sono stati sorpresi dal Monza incassando la quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate nelle quali hanno vinto soltanto una volta in occasione del derby contro il Venezia.