Andrea Costa l’attacco è da podio E la difesa è la base per i prossimi blitz

l'attacco fa vendere i biglietti, ma è la difesa che ti fa vincere i campionati. Un ritornello tanto in voga nel mondo dello sport, e particolarmente in quello del basket, che ben si addice alla situazione attuale di questa Andrea Costa. Che, per non sbagliare, in queste prime sei giornate sta mostrando di sapersi esaltare in entrambi gli aspetti: tanto prolifica ed efficace in attacco, soprattutto sotto la spinta del suo fromboliere Maks Klanjscek, quanto all'occorrenza estremamente solida dietro. E i risultati, in ogni caso, danno ragione a un gruppo capace di centrare quattro vittorie nelle prime sei giornate che stanno facendo veleggiare i biancorossi nella zone alte del girone A.

