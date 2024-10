Lopinionista.it - “Americas”, il nuovo album di Letizia Onorati con Paolo Di Sabatino Trio

(Di giovedì 24 ottobre 2024) foto di Roberto CifarelliROMA – Esce venerdì 25 ottobre ildiconDidal titolo “” (per Azzurra Music), che segna il ritorno sulle scene dell’ambasciatrice del jazz italiano a tinte rosa. Molto più di un disco, “” è un viaggio in musica di esplorazione, di celebrazione e amore profondo per una terra lontana, l’America Latina, la cui bellezza e forza trovano la massima espressione nella musica. In questoprogetto discografico,trasforma la musica nella linfa vitale di una cultura che si nutre di condivisione, colori diversi ed emozioni che entrano nell’anima di chi le ascolta. Il progetto riafferma l’idea di musica come linguaggio universale, capace di superare ogni confine.