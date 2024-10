Ilrestodelcarlino.it - Alluvione e danni, non dimentichiamo l'agricoltura

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La quartain poco meno di un anno e mezzo ha di nuovo frustato l'Emilia Romagna da Reggio Emilia fino alla Riviera con strade inagibili, sottopassi allagati, auto distrutte, negozi e abitazioni devastate dal fango nei centri urbani. Mi pare che si parli poco deisubiti dall'c he anche nei giorni scorsi con l'ultimo nubifragio ha pagato un prezzo alto. Non dobbiamo dimenticare chi lavora nei campi e prevedere anche per gli agricoltori i giusti indennizzi. Se sono previsti. Giuseppe Biagi  Risponde Beppe Boni Sono quelli che sanno a che ora cominciano a lavorare e non quando finiscono, sono quelli che nel calendario non prevedono quasi mai i giorni festivi, sono quelli che non sanno mai se il clima è amico o nemico. Sono gli agricoltori.