Ilrestodelcarlino.it - Aggredisce un giovane, poi prova a rubare alcolici: denunciato

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Falconara, 24 ottobre 2024 – Sono arrivati da Serra San Quirico fino alla stazione di Falconara e, senza apparenti motivi, lui, unin compagnia di una ragazza, avrebbe aggredito un altro ragazzo che pare non conoscesse, per poi essere bloccati (lui e lei) davanti ad un supermercato mentre cercavano diuna bottiglia di Gin. Attimi di follia, ieri pomeriggio, in centro a Falconara. Protagonista una coppia di giovanissimi, un 19enne di origine tunisina senza fissa dimora e una 20enne italiana residente a Serra San Quirico, bloccati dalla Polizia locale in un'operazione congiunta con i carabinieri della locale Tenenza. Tutto è cominciato attorno alle 15.