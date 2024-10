Tarantinitime.it - A Laterza una nuova struttura per il potenziamento dei servizi territoriali

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoOperativa da dicembre, 2mila mq su due livelli, facile da raggiungere. Spazio per CUP, ambulatori, punto prelievi, PUA, guardia medica, 118. Sarà anche sede di medici di medicina generale. Il costo, 5 milioni di euro, finanziato con fondi comunitari. È pronta laper ildeisocio sanitari. Completo di tutti gli arredi e pronto per la piena funzionalità , l’edificio, di circa duemila metri quadri e su due livelli, sarà operativo per dicembre di quest’anno. Stamane un sopralluogo del Direttore Generale Asl Taranto, Vito Gregorio Colacicco, insieme al Sindaco diFranco Frigiola e l’assessore regionale Gianfranco Lopane, già Sindaco di, per la verifica dei lavori e per fare il punto sulle future attività .