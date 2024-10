A Campofelice c'è la sagra della pizza: il programma della seconda edizione (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo il successo dello scorso anno, ritorna a Campofelice di Roccella la sagra della pizza. Maestri pizzaioli siciliani e maestri pizzaioli napoletani in un unica piazza per mettere a confronto le diverse scuole.Pizze cotte rigorosamente in forni a legna, utilizzando la farina dei grandi Palermotoday.it - A Campofelice c'è la sagra della pizza: il programma della seconda edizione Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo il successo dello scorso anno, ritorna adi Roccella la. Maestriioli siciliani e maestriioli napoletani in un unica piazza per mettere a confronto le diverse scuole.Pizze cotte rigorosamente in forni a legna, utilizzando la farina dei grandi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Campofelice di Roccella la sagra della pasta fritta : degustazioni e spettacoli in piazza Garibaldi - L'appuntamento è in piazza Garibaldi, sabato 28 e domenica 29, dalle ore 19 in. Degustazione gratuita di pasta fritta (dolce), area food, area bambini gratuita, artigianato, musica e spettacoli. . Sarà un weekend all'insegna del divertimento e del buon cibo quello al via a Campofelice di Roccella. (Palermotoday.it)

Sagra della pizza a Campofelice di Roccella : tre giorni di degustazioni nel comune porta delle Madonie - I profumi delle pizze appena sfornate rigorosamente in fonmi a legna invaderanno Campofelice di Roccella nel penultimo weekend d'ottobre. Da venerdì 18 a domenca 20 nel comune Porta della Madonie ritorna la sagra della pizza. Un evento organizzato dalla Pro Loco Campofelice di Roccella, con i... (Palermotoday.it)