Young Boys-Inter sul sintetico, l'esperto: «Paura? Normale averne» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'Inter contro lo Young Boys giocherà su un campo in sintetico. A parlare di questa problematica l'esperto preparatore atletico Tognaccini. UN PROBLEMA – L'Inter questa sera giocherà sul sintetico di Berna contro lo Young Boys in Champions League. Una partita insidiosa anche per il terreno del Wankdorf Stadion. Ecco perché Simone Inzaghi ha scelto di fare la rifinitura proprio in Svizzera. A parlare dei rischi il dottor Daniele Tognaccini, storico preparatore del Milan. Le sue parole: «Anche se i campi sintetici attuali, quelli di ultima generazione sono migliori rispetto al passato, rimangono molto differenti da quelli normali. Il fisico dell'atleta è sollecitato sotto l'aspetto elastico e traumatico in maniera diversa. I muscoli quando sono attivi vibrano e su un campo sintetico le frequenze di queste vibrazioni sono quattro-cinque volte superiori.

