Young Boys-Inter 0-1, Thuram allo scadere regala la vittoria a Inzaghi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I nerazzurri avevano anche sbagliato un rigore con Arnautovic vittoria al fotofinish per l'Inter nella terza giornata di Champions League. I nerazzurri espugnano Berna battendo 1-0 lo Young Boys grazie al gol, al 93', di Thuram. Partita più complicata del previsto per Inzaghi, che si era messa ulteriormente in salita dopo il rigore sbagliato da Sbircialanotizia.it - Young Boys-Inter 0-1, Thuram allo scadere regala la vittoria a Inzaghi Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I nerazzurri avevano anche sbagliato un rigore con Arnautovical fotofinish per l'nella terza giornata di Champions League. I nerazzurri espugnano Berna battendo 1-0 lograzie al gol, al 93', di. Partita più complicata del previsto per, che si era messa ulteriormente in salita dopo il rigore sbagliato da

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Video Gol Young Boys-Inter 0-1 - highlights e sintesi - . . Il primo tempo, dopo un paio di occasioni per lo Young Boys e una per i nerazzurri grazie a Bisseck, si chiude sullo 0-0. È tempo di Champions League in casa Inter, infatti, dopo la vittoria in campionato contro la Roma, è il momento di affrontare lo Young Boys in trasferta. Una condizione di. (Milanotoday.it)

Pagina -43805 - sottopagina 01 - 23/10 22:56 Champions League, Young Boys-Inter 0-1 23/10 13:10 Manovra: quasi 11mld per contratti P.A. 23/10 12:50 Manovra, quasi 11mld per contratti P.A. (televideo.rai.it)

Young Boys, Magnin: “Meritavamo almeno un punto, campo sintetico? Per noi un vantaggio” - Allenatore dello Young Boys, Joel Magnin, ha analizzato in conferenza stampa la gara persa contro l'Inter, grazie al gol provvidenziale di Marcus Thuram. Alla stampa, il tecnico svizzero, oltre ad ... (derbyderbyderby.it)

Inter, turnover col brivido: alla fine contro lo Young Boys decidono i titolari - I rischi del turnover vengono fuori a Berna. L'Inter vince, con tanta fatica. Mantiene la porta inviolata con una prova nelle due fasi (quindi anche difensiva) meno solida di altre gare in cui il gol ... (ilgiorno.it)