VIDEO/ Ogliastro, prosegue il sopralluogo Ris a casa Nowak

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto È proseguito anche nella mattinata di oggi ildei carabinieri del Reparto Investigativo Speciale di Roma che stanno effettuando gli accertamenti tecnici irripetibili in via Arena, nella villetta diMarina dove abitava Silvia Novak. È ancora senza un volto ed un movente l’assassinio della cinquantatreenne tedesca ritrovata uccisa e parzialmente carbonizzata, a pochi passi dalla sua abitazione, in una pineta Com’è dichiarato nella giornata di ieri, dal procuratore di Vallo della Lucania, le indagini si stanno concentrando sulla pista del femminicidio. L’autopsia sul corpo di Silvia ha rivelato la presenza di una coltellata ed anche un grave trauma cranico. L’arma del delitto non è stata ritrovata né ci sono al momento persone iscritte nel registro degli indagati.