Unifil, Israele “ha usato fosforo bianco contro i soldati Onu”, raid Idf su scuola rifugio a Gaza, 7 morti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un report riservato mette nero su bianco il fatto che Israele abbia fatto uso del fosforo bianco per colpire le basi Unifil in Libano. "Una sostanza chimica incendiaria, abbastanza vicino da ferire 15 peacekeeper”, si sottolinea Israele avrebbe utilizzato "fosforo bianco" in una base Unifil i Ilgiornaleditalia.it - Unifil, Israele “ha usato fosforo bianco contro i soldati Onu”, raid Idf su scuola rifugio a Gaza, 7 morti Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un report riservato mette nero suil fatto cheabbia fatto uso delper colpire le basiin Libano. "Una sostanza chimica incendiaria, abbastanza vicino da ferire 15 peacekeeper”, si sottolineaavrebbe utilizzato "" in una base

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂč recenti.

Guerra in Medio Oriente - news in diretta : bombe su una scuola-rifugio a Gaza - almeno 7 morti. Report : “Israele ha usato fosforo bianco contro Unifil” - Le ultime notizie dalla guerra in Medio Oriente e gli aggiornamenti dell'ultima ora sull'escalation tra Israele, Iran e Libano: news di oggi sul conflitto a Gaza. Lo stato ebraico ha attaccato le truppe Unifil con fosforo bianco.Continua a leggere (Fanpage.it)

Attacchi di Israele all’Unifil - il Financial Times : «Si sospetta l’uso di fosforo bianco» - Un rapporto riservato pubblicato dal Financial Times rivela che l’esercito israeliano avrebbe utilizzato il fosforo bianco, un agente chimico incendiario vietato dal diritto internazionale, quando il 13 ottobre ha forzato una base Unifil in Libano ... (Lettera43.it)

Unifil - Israele «ha usato armi a fosforo bianco» in una base : colpiti 15 soldati. Il rapporto top secret svelato dal Financial Times - L'esercito israeliano avrebbe usato «fosforo bianco» in una base Unifil in Libano, colpendo 15 militari. È quanto emerge da un rapporto top secret - visionato... (Ilmessaggero.it)