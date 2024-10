Un bel progetto di solidarietà (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Viviamo in un mondo ancora molto individualista, in una società composta prevalentemente da persone concentrate su se stesse, sulla propria vita e i propri problemi, poco orientate ad aiutare il prossimo. Non è necessario immaginare circostanze d’emergenza, è sufficiente fermarsi a osservare Genovatoday.it - Un bel progetto di solidarietà Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Viviamo in un mondo ancora molto individualista, in una società composta prevalentemente da persone concentrate su se stesse, sulla propria vita e i propri problemi, poco orientate ad aiutare il prossimo. Non è necessario immaginare circostanze d’emergenza, è sufficiente fermarsi a osservare

Gianni Moscardini lancia la seconda edizione di Progetto 111 : vino e solidarietà in Alta Maremma - L’imprenditore e agronomo ha sottolineato che i valori di dedizione, territorio e altruismo sono alla base della sua azienda. Queste pratiche di produzione garantiscono un vino che non solo si distingue per la sua freschezza, ma che, secondo gli esperti, avrà un potenziale di invecchiamento eccellente, con il suo apice previsto per i prossimi anni. (Gaeta.it)

A Lucera la didattica della solidarietà entra in classe con 'Rosso Sorriso' : Avis pronta ad esportare il progetto a livello regionale - Sono le azioni messe in campo dal progetto ‘Rosso Sorriso’, ideato dall’Avis comunale di Lucera per sensibilizzare le nuove generazioni alla solidarietà, alla cultura del volontariato e al dono inteso come forma universale per costruire e instaurare relazioni. . Giocare, disegnare, pensare, donare. (Foggiatoday.it)

L'Emporio della solidarietà compie 10 anni : "Progetto di comunità - supporto per 2mila persone" - L’Emporio della solidarietà compie dieci anni. Giovedì al Seminario di Forlì si è festeggiato l’importante anniversario con il vescovo Livio Corazza e il direttore della Caritas diocesana, Filippo Monari. Al 31 dicembre 2023, secondo i dati forniti dalla Caritas diocesana, le famiglie che hanno... (Forlitoday.it)