Uil pensionati, '10 centesimi in più al giorno sulle minime' (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sull'aumento delle pensioni minime "c'è poco da commentare. Da quello che veniva annunciato da chi può decidere, i pensionati si aspettavano ben altro. Invece si devono accontentare di 10 centesimi al giorno per il 2025 e probabilmente circa 4 centesimi per il 2026. Non potranno certo darsi alle spese pazze". Così il segretario generale della Uil pensionati (Uilp), Carmelo Barbagallo, rispetto all'incremento delle minime in manovra per il 2025 "di circa 3 euro al mese, a 617,9 euro". Quotidiano.net - Uil pensionati, '10 centesimi in più al giorno sulle minime' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sull'aumento delle pensioni"c'è poco da commentare. Da quello che veniva annunciato da chi può decidere, isi aspettavano ben altro. Invece si devono accontentare di 10alper il 2025 e probabilmente circa 4per il 2026. Non potranno certo darsi alle spese pazze". Così il segretario generale della Uil(Uilp), Carmelo Barbagallo, rispetto all'incremento dellein manovra per il 2025 "di circa 3 euro al mese, a 617,9 euro".

