Twisters effetti speciali davvero speciali

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)Dvd nelle edicole con Daisy Edgar Jones, Glen Powell e Anthony Ramos. Regia di Lee Isaac Chung. Produzione USA 2024. Durata: 2 ore TRAMA Le avventure di un gruppo di "cacciatori di uragani" che si spostano per l'America cercando di bloccare i cataclismi. C'è il cowboy, la super tecnologica e lo speculatore pronto a sfruttare le zone disastrate. Nel finale una città sarebbe rasa al suolo se una ragazza rischiando la vita non mettesse in azione un sistema di controllo. PERCHE' VEDERLO Perchè glisono(un deciso progresso da quello che si vedeva nel "Twister" di 15 anni fa). E i momenti topici (la gente che vola portata via dalla tempesta)scioccanti.