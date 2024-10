Tutto pronto per "Ul feron de Ugion" 2024, trionfa la tradizione (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È Tutto pronto per "Ul feron de Ugion" 2024. Torna infatti questo fine settimana uno degli eventi simbolo della tradizione lecchese e della Brianza. La fiera di Sant'Andrea di Oggiono è giunta infatti alla sua edizione numero 409 e anche quest'anno si annuncia come un evento di grande richiamo Leccotoday.it - Tutto pronto per "Ul feron de Ugion" 2024, trionfa la tradizione Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Èper "Ulde. Torna infatti questo fine settimana uno degli eventi simbolo dellalecchese e della Brianza. La fiera di Sant'Andrea di Oggiono è giunta infatti alla sua edizione numero 409 e anche quest'anno si annuncia come un evento di grande richiamo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il sindaco di Bologna Lepore : “Ora controlli sulle case. Sono pronto a tutto” - Bologna, 23 ottobre 2024 – “Un gruppo di lavoro, formato su mandato mio e di Irene Priolo, già domani (oggi, ndr) si vedrà per partire con un lavoro propedeutico a una nuova mappa del rischio. Si interverrà immediatamente, secondo le prime ... (Ilrestodelcarlino.it)

Nuoto in Vasca Corta - tutto pronto per la seconda tappa di Coppa del Mondo : Azzurri in gara - Dopo la prima tappa di Coppa del Mondo svolta a Shanghai con cinque podi ottenuti dagli Azzurri in Vasca Corta, prosegue la gara internazionale iridata e lo farà nel prossimo week end. Protagonisti in vasca corta anche loro: Thomas Ceccon, Nicolò ... (Ilfaroonline.it)

Equitazione - tutto pronto per la terza tappa dell'Italian Champions Tour all'Horses Riviera Resort - La stagione dell’Italian Champions Tour entra nelle fasi cruciali del suo percorso e accoglie le 28 squadre dei circuiti Sport e Pro all’Horses Riviera Resort di San Giovanni in Marignano, per la terza tappa del primo circuito nazionale di salto ... (Riminitoday.it)