'Trump accusa il partito Labour di interferenze sul voto' (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Donald Trump accusa il partito laburista britannico di interferenze nella corsa alla Casa Bianca. La campagna dell'ex presidente - riporta il Financial Times - ha presentato il suo esposto alla Federal Election Commission, accusando il Labour di aver inviato strateghi per aiutare Kamala Harris. Nella documentazione depositata vengono citate informazioni dei media, secondo le quali funzionari del partito Labour - quali il capo della staffa del primo ministro Keir Starmer - hanno viaggiato diverse volte negli Stati Uniti negli ultimi mesi per dare consigli alla campagna di Harris. Quotidiano.net - 'Trump accusa il partito Labour di interferenze sul voto' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Donaldillaburista britannico dinella corsa alla Casa Bianca. La campagna dell'ex presidente - riporta il Financial Times - ha presentato il suo esposto alla Federal Election Commission,ndo ildi aver inviato strateghi per aiutare Kamala Harris. Nella documentazione depositata vengono citate informazioni dei media, secondo le quali funzionari del- quali il capo della staffa del primo ministro Keir Starmer - hanno viaggiato diverse volte negli Stati Uniti negli ultimi mesi per dare consigli alla campagna di Harris.

