Trento-Hapoel Tel Aviv oggi in tv | programma orario e diretta Eurocup 2024 2025 basket

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il, l’e come vedere inTel, sfida valida come 5^ giornata del Gruppo A dell’di. Inarrestabili in campionato, dove sono arrivate quattro vittorie in altrettante partite, gli uomini di coach Galbiati faticano in campo europeo, dove è arrivata una sola vittoria, nel secondo turno contro il Trefl, prima delle pesanti sconfitte contro Podgorica e Bahcesehir. Ora, una partita casalinga contro una squadra di altissimo livello, che ha perso solo la partita di esordio contro Badalona, per ritrovare fiducia. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 23 ottobre. Di seguito, le informazioni per seguire inTel, valida per l’2023/di