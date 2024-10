Treni, 23 milioni per interventi sulla rete ligure (Di mercoledì 23 ottobre 2024) rete Ferroviaria Italiana ha indetto una gara da circa 1,3 miliardi di euro per l'esecuzione di un programma di interventi di manutenzione sistematica dell'armamento ferroviario su tutto il territorio nazionale, di cui 23,3 milioni destinati a interventi sulla rete ferroviaria della Liguria Genovatoday.it - Treni, 23 milioni per interventi sulla rete ligure Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)Ferroviaria Italiana ha indetto una gara da circa 1,3 miliardi di euro per l'esecuzione di un programma didi manutenzione sistematica dell'armamento ferroviario su tutto il territorio nazionale, di cui 23,3destinati aferroviaria della Liguria

