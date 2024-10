Superbonus 2024 redditi bassi, in scadenza: richiesta contributi entro il 31 ottobre (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ancora pochi giorni per richiedere i contributi a fondo perduto relativi al Superbonus 2024 per redditi bassi e incapienti. In Gazzetta ufficiale del 5 settembre 2024 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, contenente “Definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell’anno 2024 per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”: il decreto Superbonus 2024. Leggioggi.it - Superbonus 2024 redditi bassi, in scadenza: richiesta contributi entro il 31 ottobre Leggi tutta la notizia su Leggioggi.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ancora pochi giorni per richiedere ia fondo perduto relativi alpere incapienti. In Gazzetta ufficiale del 5 settembreè stato pubblicato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, contenente “Definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell’annoper gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”: il decreto

