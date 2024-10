Si cappotta con l’auto, conducente liberata dai vigili del fuoco (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Terni, 23 ottobre 2024 – Incidente stradale stamani intorno alle 09 a San Gemini. Un’auto, per cause in corso di accertamento, si è cappottata autonomamente in via Venatore. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco della centrale di Terni per liberare la conducente dall’auto. Una volta estratta dal veicolo, la conducente è stata consegnata alle cure del 118. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi. Lanazione.it - Si cappotta con l’auto, conducente liberata dai vigili del fuoco Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Terni, 23 ottobre 2024 – Incidente stradale stamani intorno alle 09 a San Gemini. Un’auto, per cause in corso di accertamento, si èta autonomamente in via Venatore. Sul posto sono dovuti intervenire ideldella centrale di Terni per liberare ladal. Una volta estratta dal veicolo, laè stata consegnata alle cure del 118. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.

