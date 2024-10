Oasport.it - Short track, i convocati dell’Italia per le prime due tappe del World Tour: Fontana attesa a Salt Lake City

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ultimi giorni diin vista della partenza della nuova stagione per lo, che comincerà questo weekend (25-27 ottobre) a Montreal con la tappa inaugurale del2024-2025. Circuito di Coppa del Mondo che si trasferirà poi negli States ed in particolare aper il secondo appuntamento del calendario, in programma dall’1 al 3 novembre. Kenan Gouadec, High Performance Director della Nazionale italiana, ha diramato la lista deiper il doppio impegno ravvicinato in Nord America selezionando complessivamente 11 atleti per la trasferta oltreoceano. Tra questi c’è anche Pietro Sighel, punto di riferimento del movimento azzurro nell’ultimo biennio e trascinatore di una squadra maschile giovane e ambiziosa.