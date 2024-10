Schianto in moto, muore il 'pasticcere dei vip' col passato nelle giovanili Spal (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un tragico Schianto e la vita che se ne va. E’ quella di Federico Asta, un passato nelle giovanili della Spal, vittima di un terribile Schianto avvenuto tra via Salvemini e via Einaudi, a Borgo Panigale (nel Bolognese), poco prima delle 22 di lunedì sera.Iscriviti al canale WhatsApp di Ferraratoday.it - Schianto in moto, muore il 'pasticcere dei vip' col passato nelle giovanili Spal Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un tragicoe la vita che se ne va. E’ quella di Federico Asta, undella, vittima di un terribileavvenuto tra via Salvemini e via Einaudi, a Borgo Panigale (nel Bolognese), poco prima delle 22 di lunedì sera.Iscriviti al canale WhatsApp di

