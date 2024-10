Ilfattoquotidiano.it - “Sanremo? Non mi va di mettermi in fila insieme a ragazzini che hanno pubblicato un singolo. Il cantautorato della mia generazione sta per essere soppresso”: parla Fabrizio Moro

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)del concerto Per la pace – Live contro le guerre, in scena stasera all’Unipol Forum di Assago e lo fa con La Stampa. Con lui tanti colleghi, da Fiorella Mannoia a Elodie per devolvere il ricavato a Emergency e Medici Senza Frontiere per l’emergenza umanitaria a Gaza. La chiacchierata è anche l’occasione per un punto su, che il cantautore ha vinto sia da solo che in coppia con Ermal Meta. Alla domanda sull’eventualità di tornarci risponde con certezza: “() non mi piacein. Ho una storia sanremese piuttosto importante e viste le dinamiche che ci sono adesso non mi va di fare sala d’attesaa una pletora dicheuno poco più”.