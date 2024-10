Gaeta.it - Salvataggio drammatico a Recanati: carabiniere riesce a far desistere un uomo dal lanciarsi nel vuoto

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La serata di lunedì scorso, 21 ottobre, ha visto un intervento significativo da parte delle forze dell'ordine a, in provincia di Macerata, dove undi 32 anni, in evidente stato di alterazione psicofisica per abuso di alcol, ha creato non poche preoccupazioni per la sua vita. La situazione si è svolta in un clima di tensione, ma fortunatamente ha avuto un epilogo positivo grazie alla prontezza e al coraggio dei carabinieri intervenuti. L'intervento tempestivo del comandante dei carabinieri Il protagonista principale dell'operazione diè stato il luogotenente Angelo Pardi, comandante della Stazione dei Carabinieri di. Prendendo atto della gravità della situazione, Pardi ha immediatamente avviato un dialogo con l', cercando di stabilire un contatto umano.