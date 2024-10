Risultati Invalsi a Macerata: “bocciato” uno studente su tre nei test di Italiano e Matematica (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Macerata, 23 ottobre 2024 – Il 31,6% dei ragazzi di terza media e il 39,1% degli studenti delle superiori hanno competenze inadeguate in Italiano, mentre in Matematica le percentuali si attestano, rispettivamente, al 34,2% e al 43,6%. Questo il quadro della provincia di Macerata restituito dalle prove Invalsi 2023-2024, pubblicato dal Sole24Ore che ha elaborato i dati del servizio di Statistica dello stesso Istituto di valutazione. Nelle Marche, per quanto riguarda l’Italiano riferito agli allievi delle Medie siamo messi meglio delle altre province: Fermo è al 35,9%, Pesaro al 32,8%, Ancona al 32,3%, mentre Ascoli registra il nostro stesso valore, 31,6%. Quanto alla Matematica peggio di noi le province di Fermo al 38,7% e Pesaro al 34,9%, mentre vanno meglio Ascoli al 32,8% e Ancona al 33,4%. Ilrestodelcarlino.it - Risultati Invalsi a Macerata: “bocciato” uno studente su tre nei test di Italiano e Matematica Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 – Il 31,6% dei ragazzi di terza media e il 39,1% degli studenti delle superiori hanno competenze inadeguate in, mentre inle percentuali si atano, rispettivamente, al 34,2% e al 43,6%. Questo il quadro della provincia direstituito dalle prove2023-2024, pubblicato dal Sole24Ore che ha elaborato i dati del servizio di Statistica dello stesso Istituto di valutazione. Nelle Marche, per quanto riguarda l’riferito agli allievi delle Medie siamo messi meglio delle altre province: Fermo è al 35,9%, Pesaro al 32,8%, Ancona al 32,3%, mentre Ascoli registra il nostro stesso valore, 31,6%. Quanto allapeggio di noi le province di Fermo al 38,7% e Pesaro al 34,9%, mentre vanno meglio Ascoli al 32,8% e Ancona al 33,4%.

