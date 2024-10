Lanazione.it - Ricordo della strage di Querceta: "Siamo con le forze dell’ordine"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Gli amministratori di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza, Stazzema e Viareggio,Provincia di Lucca e i rappresentanti delledi pubblica sicurezza si sono raccolti ieri in località Montiscendi per il 49° anniversariodi, dove il brigadiere Giovanni Mussi e gli appuntati Armando Femiano e Giuseppe Lombardi, nel 1975, furono colpiti a morte da due ricercati per rapine a banche e uffici postali che, successivamente, si dichiararono appartenenti a movimenti di lotta armata. "Grazie a tutti per essere qui con noi, oggi – l’intervento del sindaco Alberto Stefano Giovannetti – sono passati molti anni dall’assassinio degli agenti di Polizia Mussi, Femiano e Lombardi, freddati a colpi di mitra durante l’attività di servizio.