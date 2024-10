“Razzismo in polizia e politica”, il Consiglio d’Europa accusa l’Italia: ira del governo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Forze dell'ordine accusate di fare "racial profiling" durante fermi e controlli e dibattito pubblico ormai "sempre più xenofobo", con discorsi politici che hanno avrebbero assunto toni "fortemente divisivi e antagonistici" soprattutto nei confronti di migranti, rom e comunità Lgbt. E' questa l'accusa all'Italia contenuta nel rapporto della commissione contro il Razzismo e l'intolleranza Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Forze dell'ordinete di fare "racial profiling" durante fermi e controlli e dibattito pubblico ormai "sempre più xenofobo", con discorsi politici che hanno avrebbero assunto toni "fortemente divisivi e antagonistici" soprattutto nei confronti di migranti, rom e comunità Lgbt. E' questa l'all'Italia contenuta nel rapporto della commissione contro ile l'intolleranza

"Razzismo in polizia e politica" - il Consiglio d'Europa accusa l'Italia : ira del governo - Dita puntate anche contro la politica per dichiarazioni "cariche di odio" contro rom, migranti e comunità Lgbt. Lo stupore di Mattarella, che esprime vicinanza alla Polizia

