Polpetta di carne avvelenata in viale Benedetto Croce: è allarme

Sospette esche avvelenate a Chieti Scalo: lo ha reso noto l'assessore alla Tutela del mondo animale, Fabio Stella. Un probabile boccone avvelenato è stato rinvenuto su via Benedetto Croce, nel tratto compreso fra la stazione di Chieti Scalo e Madonna delle Piane. L'esca, una Polpetta di salsiccia

TROVATA ESCA AVVELENATA IN VIA CROCE A CHIETI: IL CAMPIONE CONSEGNATO ALL’ASL - CHIETI – Probabile boccone avvelenato su via Benedetto Croce nel tratto compreso fra la stazione di Chieti Scalo e Madonna delle Piane. L’esca, una polpetta di salsiccia e carne, è stata rinvenuta nel ... (abruzzoweb.it)

Sospette esche avvelenate su via Benedetto Croce. L’assessore Stella: “Consegnata alla Asl per le analisi” - Chieti. Probabile boccone avvelenato su via Benedetto Croce nel tratto compreso fra la stazione di Chieti Scalo e Madonna delle ... (abruzzolive.it)

