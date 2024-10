Polemica in Spagna: “Hanno la barba e giocano a calcio con le donne”. La replica: “No alla violenza transfobica” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La partita di un campionato catalano di calcio femminile tra Terrassa ed Europa B, andata in scena lo scorso fine settimana, è diventata un caso politico in Spagna. Come racconta Marca, Alicia Tomás, consigliera Vox della città di Egarense, ha sottolineato sui social network che l’Europa B aveva schierato due “tizi con la barba”. In realtà, Alex e Nil, le due giocatrici in questione, sono donne biologiche che stanno attraversando la transizione per diventare uomini, ma che continuano a giocare in un campionato femminile, dal momento che non sono ancora autorizzate a competere tra gli uomini. Immediata la replica della squadra ‘Europa B’: “Di fronte alla violenza esercitata su due giocatrici della squadra riserve femminile, dal Club Esportiu Europa diciamo no alla violenza transfobica e LGTIfobica e a qualsiasi tipo di violenza. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La partita di un campionato catalano difemminile tra Terrassa ed Europa B, andata in scena lo scorso fine settimana, è diventata un caso politico in. Come racconta Marca, Alicia Tomás, consigliera Vox della città di Egarense, ha sottolineato sui social network che l’Europa B aveva schierato due “tizi con la”. In realtà, Alex e Nil, le due giocatrici in questione, sonobiologiche che stanno attraversando la transizione per diventare uomini, ma che continuano a giocare in un campionato femminile, dal momento che non sono ancora autorizzate a competere tra gli uomini. Immediata ladella squadra ‘Europa B’: “Di fronteesercitata su due giocatrici della squadra riserve femminile, dal Club Esportiu Europa diciamo noe LGTIfobica e a qualsiasi tipo di

